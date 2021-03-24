Погром на Банковой: в деле появился еще один арестованный

Печерский районный суд Киева отправил под арест еще одного подозреваемого в погромах возле Офиса президента на Банковой Евгения Строканя. Решение было принято вечером 24 марта.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По решению суда в ближайшее время Строкань будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Следствие мотивировало необходимость такой меры пресечения тем, что подозреваемый может повлиять на свидетелей.

Стоит отметить, что 24 марта должны были пройти три судебных заседания по избранию мер пресечения участникам беспорядков возле Офиса Зеленского. Однако заседание по Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову перенесли на 25 марта.

Напомним, вечером 20 марта возле ОП на Банковой прошла акция в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Участники разбили окна, залили стены здания краской и забросали его дымовыми шашками. По факту этих событий полиция открыла уголовное производство.

23 марта Печерский суд отправил под арест одного из наиболее активных участников беспорядков на Банковой Владислава Гранецкого-Стафийчука, известному как псевдонимом Влад Сорд.