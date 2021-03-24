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Погром на Банковой: в деле появился еще один арестованный

Погром на Банковой: в деле появился еще один арестованный
23:06 Сегодня Телеграф Фото: Украинская правда

Печерский районный суд Киева отправил под арест еще одного подозреваемого в погромах возле Офиса президента на Банковой Евгения Строканя. Решение было принято вечером 24 марта.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По решению суда в ближайшее время Строкань будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Следствие мотивировало необходимость такой меры пресечения тем, что подозреваемый может повлиять на свидетелей.

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Стоит отметить, что 24 марта должны были пройти три судебных заседания по избранию мер пресечения участникам беспорядков возле Офиса Зеленского. Однако заседание по Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову перенесли на 25 марта.

Напомним, вечером 20 марта возле ОП на Банковой прошла акция в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Участники разбили окна, залили стены здания краской и забросали его дымовыми шашками. По факту этих событий полиция открыла уголовное производство.

23 марта Печерский суд отправил под арест одного из наиболее активных участников беспорядков на Банковой Владислава Гранецкого-Стафийчука, известному как псевдонимом Влад Сорд.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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Протесты, Суды, Евгений Строкань, аресты.
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