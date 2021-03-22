Беспорядки на Банковой: у Авакова рассказали, как собираются наказать участников

Советник министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко поделился своим мнением о событиях на Банковой. Чиновник пообещал штрафы для участников беспорядков.

Об этом Геращенко заявил в интервью каналу "Украина 24".

"Будут другие подозрения и уже сегодня (22 марта. - Авт.) мы о них сообщим",- отметил Антон Геращенко и заявил, что "задержанный на сегодняшний день 1 человек - не последний".

По информации чиновника, в МВД полностью собрана информация о лицах, которые призывали к насилию: "Лицам, поджигали табличку и двери, выбивали стекла - будут предъявлены гражданские иски о компенсацию и возмещения причиненного вреда".

Напомним, сторонники осужденного одесского активиста Сергея Стерненко в субботу, 20 марта, вечером устроили погром у Офиса президента. Участники акции требовали освободить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и главу МВД Арсена Авакова. Полиция не вмешивалась. Журналист Вячеслав Лакомкин предложил Банковой оформить услуги по очистке здания.