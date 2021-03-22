Здание ОП можно привести в порядок за 42 тыс. грн - это в 47 раз дешевле, чем заявили на Банковой , - СМИ

Атака на Офис президента и бездействие полиции вызвала реакцию не только в МВД. Журналист Вячеслав Лакомкин предложил Банковой оформить услуги по очистке здания.

Об этом он написал на своей странице в facebook.

"Позвонил я в клининговую компанию, и они готовы выдумать ГРАНИТ ЗА 12 ТЫСЯЧ ГРИВЕН. За один рабочий день! Двери реставрируют ПОЛНОСТЬЮ за 30000 гривен. Итого - 42000 гривен! Пусть даже 50000", - пояснил журналист.

Напомним, по заявлению Офиса президента Украины:

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Если не начать смывания краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими".

Погром возле Офиса был проведён участниками акции в поддержку активиста Сергея Стерненко. Один из организаторов акции Сергей Филимонов, структура "Гонор" создана из бывших футбольных хулиганов и участников АТО. Многие из них были в составе политической партии "Национальный корпус". Позже был публичный конфликт с нападением на руководителей этой структуры. Отметим, что все правые партии негативно высказались по поводу сжигания Тризуба.