Названы имена еще ряда организаторов погрома Офиса Зеленского в Киеве

В полиции расширили список подозреваемых в организации беспорядков возле Офиса президента. Также в МВД завели еще одно уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".
По данным МВД, в ближайшее время к ответственности за организацию беспорядков у Офиса президента могут быть привлечены:
До этого в полиции сообщили о подозрении за хулиганство главе организации "Гонор" Сергею Филимонову.
Также, как сообщает пресс-служба МВД, открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". также был задержан Владислав Гранецкий-Стафийчук.
Напомним, 20 марта, во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко произошло повреждения фасада здания Офиса президента. Также пострадали окна помещения. Полиция не препятствовала активистам совершать акт насилия над госучреждением. Во время акции пострадала табличка с гербом Украины, за что большинство националистических структур осудили акцию.