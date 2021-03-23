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Названы имена еще ряда организаторов погрома Офиса Зеленского в Киеве

Названы имена еще ряда организаторов погрома Офиса Зеленского в Киеве
15:41 Сегодня Телеграф

В полиции расширили список подозреваемых в организации беспорядков возле Офиса президента. Также в МВД завели еще одно уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

По данным МВД, в ближайшее время к ответственности за организацию беспорядков у Офиса президента могут быть привлечены:

  • Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
  • Сергей Филимонов;
  • Вадим Адамов;
  • Роман Ратушный;
  • Алексей Билковский;
  • Олег Кобезский;
  • Денис Мищенко.

До этого в полиции сообщили о подозрении за хулиганство главе организации "Гонор" Сергею Филимонову.

Также, как сообщает пресс-служба МВД, открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". также был задержан Владислав Гранецкий-Стафийчук.

Напомним, 20 марта, во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко произошло повреждения фасада здания Офиса президента. Также пострадали окна помещения. Полиция не препятствовала активистам совершать акт насилия над госучреждением. Во время акции пострадала табличка с гербом Украины, за что большинство националистических структур осудили акцию.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, МВД, Беспорядки, Уголовные дела, Офис Президента, Дело Стерненко.
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