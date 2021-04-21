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Стерненко рассказал, какую должность ему предлагал Зеленский

Стерненко рассказал, какую должность ему предлагал Зеленский
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф

Одесский активист Сергей Стерненко, ранее заявлявший, что Зеленский предлагал ему должность в госсекторе, рассказал какую именно.

Об этом он поделился в интервью "Буквам".

"А происходило все перед парламентскими выборами. Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты против России борешься", - передал суть разговора с Зеленским Стерненко.

По его словам, при этом разговоре присутствовали сам Владимир Зеленский, он, Андрей Богдан (бывший глава ОП, - Авт.), глава СБУ Иван Боканов, Маси Найем и еще около 8 человек, имена которых Стерненко называть не стал.

"Но дальше этого (разговора с Зеленским, - Авт.) дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", - добавил активист.

Как сообщал "Телеграф", ранее Одесский апелляционный суд удовлетворил ходатайство активиста Сергея Стерненко и отпустил его под домашний арест

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 570

Все по теме:

Одесса, СБУ, Должности, Владимир Зеленский, Сергей Стерненко.
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