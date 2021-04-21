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Депутат из Одессы попала в базу "Миротворца": что она натворила

Депутат из Одессы попала в базу "Миротворца": что она натворила
Обновлено 23:14 Сегодня Телеграф

В Одессе планируют реконструировать парк возле Одесской облгосадминистрации в мемориальный комплекс на что готовы потратить 190 миллионов гривен. В ходе обсуждения проекта депутат от "Партии Шария" Яна Фрейман предложила увековечить на аллее памяти Небесной сотни имена бойцов "Беркута", погибших во время Революции Достоинства.

Об этом пишет "Думская".

"Беркутовцы - это такие же люди, у которых есть семьи, но прошлая власть решила, что они не достойны памяти", - заявила она.

Естественно, что инициативу Фрейман никто не поддержал и даже осудили. В частности, депутат от "Европейской Солидарности" Юрий Басюк назвал заявления Фрейман "пророссийскими нарративами".

По его словам, распространять их в сессионном зале облсовета — "предательская и негосударственная позиция".

Отметим, что за это предложение Фрейман даже "залетела" в базу "Миротворец". На платформе ее назвали "провокатором" и обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией" и "участии в антиукраинских пропагандистских акциях".

Яна Фрейман в Миротворце

Как сообщал "Телеграф", ранее Моргенштерн, которому хотят запретить въезд в Украину из-за рекламы режима президента России Владимира Путина, скорее всего, отменит свой концертный визит в Киев 3 июня.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 174

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Скандалы, Партія Шарія, Яна Фрейман.
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