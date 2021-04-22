Зеленский ответил на решение России отвести войска от границ

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отреагировал на приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе своих войск из Крыма и от границ Донбасса.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина стремится к миру. Спасибо международным партнерам за поддержку", - написал он.

Кроме того, президент отметил, что Украина всегда наготове, "но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе".

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

В комментариях сразу же предупредили Зеленского.

"То, что он объявил еще не значит, что отвел", "Усыпить бдительность Украины и шарахнуть в неожиданном месте - тоже никто не отменял", "Уважаемый президент. Не доверяйте россиянам. Будьте очень осторожны", - пишут пользователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее Шойгу похвастался учениями российских военных в оккупированном Крыму.