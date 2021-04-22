В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)

У сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова, ранее призвавшего президента Владимира Зеленского "воевать не с США, а с Кремлем", обнаружили в собственности виллу в Испании, при этом в декларации нардепа это имущество не указано.

Об этом в соответствующем расследовании рассказали журналисты программы "Схемы" и в своем Facebook поделилась ведущая одноименной программы Наталья Седлецкая.

Двухэтажным особняком в Испании, как утверждают журналисты, народный депутат и его жена владеют с 2013 года. Имение находится в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря.

Судя по стоимости выставленных на продажу подобных домов рядом, ориентировочная рыночная цена испанского имущества семьи Герасимова может достигать более 10 миллионов гривен.

Как отмечает Седлецкая, интересно, что Герасимов был одним из тех, кто голосовал за смягчение наказания в связи с указанием недостоверных данных в декларациях.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Владимир Зеленский отменил решение о присвоении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Артуру Герасимову вместе с Владимиром Арьевым и Георгием Логвинским. Таким образом Зеленский отменил указ бывшего президента Петра Порошенко.