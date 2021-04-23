Приходили к нардепам? Открылись новые детали обысков в бизнес-центре Коломойского

Служба безопасности Украины в четверг, 22 апреля, вечером провела обыски в бизнес-центре "Millenium" в центре Киева по делу ПАО "Центрэнерго".

Об этом в пятницу со ссылкой на информированного собеседника в Офисе генпропурора пишет интернет-издание "Украинская правда".

"Генпрокурор Ирина Венедиктова накануне подписала четыре разрешения на обыски - по количеству расположенных в здании ТРЦ приемных народных депутатов из орбиты олигарха Игоря Коломойского: Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Василевской-Смаглюк", - говорится в заметке.

По данным источника издания, речь идет о причастности фирм к возможным преступлениям в компании "Центрэнерго".

В свою очередь в пресс-центре СБУ уточнили агентству "Интерфакс-Украина", что их сотрудники провели обыски у фигурантов уголовного производства по факту продажи "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой государственным предприятием по ценам на 20-30% ниже себестоимости ее производства.

"По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растраты имущества ЧАО на сумму почти 225 млн грн",- говорится в заметке.

В результате проведенных обысков в офисах фигурантов уголовного производства, пишет агентство, были изъяты электронные носители информации и документы.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года журналисты-расследователи "Схем" выпустили сюжет о том, что в БЦ "Millenium", который принадлежит ЗАО "Финансово-строительная компания "Глобал Эстейтс", связанным с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, зарегистрированы приемные ряда нардепов: ныне уже внефракцинного Александра Дубинского (13 приемных на 3-х этажах бизнес-центра), Ольги Василевской-Смаглюк и Александра Куницкого ("Слуга народа"), Игоря Палицы, Тараса Батенко и Ирины Констанкевич ("За майбутнє") и внефракционного Руслана Требушкина.