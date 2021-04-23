СБУ устроила обыски в бизнес-центре Коломойского, но они видимо не стали для него сюрпризом: подробности, фото, видео

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 22 апреля, вечером провели обыски в бизнес-центре "Millenium", расположенном на ул.Владимирской,12 в центре Киева, где размещается офис украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом написал и опубликовал соответствующее фото незадолго до полуночи журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач на своей странице в соцсети Facebook.

"Бизнес-центр где располагается офис Игоря Коломойского сейчас. Сотрудники СБУ. Обыски продолжаются с 20:30 и по предварительной информации продлятся еще полтора часа", - написал журналист.

По словам журналиста, Коломойский в комментарии по телефону сообщил, что не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. "Причин обысков пока не знает. Находится в Днепре. Официального офиса в БЦ Миллениум нет. Смотрит кино", - пишет Ткач.

Вместе с тем, как пишет интернет-издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, предварительно, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства о коррупции в "Центрэнерго".

По данным же интернет-издания "ZN.UA", суд дал разрешение на проведение обысков в "Миллениуме" в конце марта, о чем в офисе Коломойского были отлично осведомлены. "Разрешение действует месяц. Окружение Коломойского спокойно ждало гостей уже с 5 апреля. Но СБУ дало фору почти в 4 недели", - говорится в заметке.

Около половины второго ночи Ткач написал о завершении обысков и опубликовал видео того, как правоохранители покидают бизнес-центр.

Как сообщалось, Коломойский занимает четвертую строчку рейтинга самых богатых украинцев по версии издания Forbes.

В начале марта 2021 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Коломойского.

В Офисе президента в ответ поблагодарили США за поддержку Украины на пути по деолигархизации.

При этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала введенные санкции "символическими" и уклонилась от ответа на вопрос, будут ли введены после этого какие-либо санкции в отношении Коромойского со стороны украинских властей.