У Зеленского ответили на санкции против Коломойского: Украина должна преодолеть олигархическую систему

В Офисе президента Украины отреагировали на введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующее сообщение было обнародовано пресс-службой ОПУ в Телеграм.

В нем указано, что Украина должна пройти длинные путь по деолигархизации и поблагодарили за поддержку шагов в этом направлении.

"Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - отмечают в ОП.

Как известно, Коломойского считали главным бенефициаром победы нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Его предвыборную кампанию вел доверенный юрист Коломойского Андрей Богдан, который после выборов стал главой Офиса президента.

Сам же Зеленский перед выборами не сходил с эфира телеканала "1+1", совладельцем которого является Коломойский.

Однако, как рассказал "Телеграфу" эксперт Михаил Чаплыга, олигарх утратил былое влияние на президента.