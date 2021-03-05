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У Зеленского ответили на санкции против Коломойского: Украина должна преодолеть олигархическую систему

У Зеленского ответили на санкции против Коломойского: Украина должна преодолеть олигархическую систему
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Офисе президента Украины отреагировали на введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующее сообщение было обнародовано пресс-службой ОПУ в Телеграм. 

В нем указано, что Украина должна пройти длинные путь по деолигархизации и поблагодарили за поддержку шагов в этом направлении.  

"Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - отмечают в ОП. 

Как известно, Коломойского считали главным бенефициаром победы нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Его предвыборную кампанию вел доверенный юрист Коломойского Андрей Богдан, который после выборов стал главой Офиса президента. 

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Сам же Зеленский перед выборами не сходил с эфира телеканала "1+1", совладельцем которого является Коломойский.  

Однако, как рассказал "Телеграфу" эксперт Михаил Чаплыга, олигарх утратил былое влияние на президента

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

США, Санкции, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, ОПУ.
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