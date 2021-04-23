"Вы просто идиот": нардеп Шевченко попал в новый скандал в связи с Гитлером и Лукашенко (видео)

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко стал фигурантом нового скандала.

В эфире телеканала "Наш" парламентарий рассказывал о своей поездке в Беларусь к непризнанному Украиной президенту Александру Лукашенко. Дискуссия завершилась тем, что Шевченко назвал журналиста Александра Лирчука "идиотом".

Сначала Шевченко вступил в словесную перепалку с ведущей Анастасией Гусаревой, которая спросила, почему нардеп не покинет фракцию, а дожидается исключения, если его не устраивает позиция "Слуги народа". В дискуссию вступил журналист Александр Лирчук, спросив, связаны ли между собой факты, что встреча с Лукашенко состоялась в день рождения фашиста Адольфа Гитлера.

"Нет, это связано с тем, что вы просто идиот", - ответил Шевченко, разговор с которым после этой фразы журналисты прервали.

Позже парламентарий объяснил Телеграмм-каналу PavlovskyNews, что не сдержался из-за того, что его мама является этнической немкой.

Напомним, в Украине продолжают обсуждать скандал с нардепом от "Слуги народа" Евгением Шевченко, который ездил на встречу с провозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко. Есть инсайдерская информация, что депутат может добиваться громкого исключения из "Слуги народа" в парламенте. Дескать, Шевченко уже несколько раз просил у главы президентской фракции Давида Арахамии исключить его, но попытки оказались безуспешными.