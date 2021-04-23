Стало известно, как Тищенко "накажут" за скандальную вечеринку для жены, а Шевченко – за поездку к Лукашенко

В "Слуге народа" провели заседание, на котором выбрали меру "наказания" для депутата Евгения Тищенко из-за встречи с беларусским президентом, а также для Николая Тищенко, из-за инцидента с праздником для его жены накануне.

Об этом 22 апреля сообщили в "Слуге".

На заседании было решено проголосовать через сбор подписей за дальнейшее членство Шевченко во фракции.

В свою очередь было решено, что Тищенко заплатит максимальный штраф, который установлен законом.

Данная новость не могла остаться без внимания соцсетей и ее прокомментировала журналистика Соня Кошкина.

"Утерлись. Еще раз утерлись. Далее - повторили. Кто бы сомневался, что будет именно так", - сказала она.

Пользователи сети также отреагировали на данное собрание "СН".

Примечательно, что Евгений Шевченко может добиваться громкого исключения из "Слуги народа" в парламенте ради интереса с боку СМИ и популярности.

Он также рассказал, что в случае исключения с партии он будет создавать свой политический проект.

Напомним, что у сопредседателя "Европейской солидарности" Артура Герасимова, обнаружили в собственности виллу в Испании, при этом в декларации нардепа это имущество не указано.