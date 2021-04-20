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Тищенко оправдался за скандальную вечеринку, но снова нарвался на хейтеров

Тищенко оправдался за скандальную вечеринку, но снова нарвался на хейтеров
22:06 Сегодня Телеграф

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко извинился перед украинским обществом за скандальную вечеринку в отеле Fairmont, но отметил, что никаких уголовных или административных дел против него не открывали. 

Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

В свою защиту он привел то, что законом запрещены празднования чего-либо в ресторанах, а не в "отдельных номерах гостиниц". 

"Поэтому еще раз скажу. Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения", - написал он. 

Вместе с тем, он извинился перед общественностью и признал, что "позволил себе несколько вызывающий поступок". 

Также Тищенко указал, что на праздновании было "чуть больше 20 человек", все переболевшие и сдавшие тест на COVID-19.

"В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", - заявил нардеп. 

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Однако его извинения в сети восприняли прохладно. 

Совладелица киевского Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева указала на то, что слова о праздновании в номерах отеля разбиваются о многочисленные снимки "многометровых столов", которые уже просочились в сеть. 

Также она предложила проверить регламент работы отелей. 

"Уверена, по официальным документам будет 5 номеров и ужин в номер", - написала она. 

"Предлагаю рестораторам как антикризисный план помониторить у чьих жён вскоре день рождения и предложить отметить его у вас. А прикрыться договором аренды. Ничего, мол, не знаю, пришёл человек, похожий на Колю Тищенко, сказал хочет арендовать, все сделает законно и все траты отразит в декларации, если это будет требовать закон (требования закона за два года депутатства он не выучил, ну да что с него взять, это ж Коля Тищенко)", - отметила она.

 В свою очередь блогер Назар Приходько напомнил, что празднования сопровождались салютом, которые в Киеве запускать запрещено. 

Как сообщалось ранее, Тищенко после вечеринки пришел в Раду в маске, очках и перчатках и заявил, что "коронавирус это не шутки"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Карантин, Коронавирус, Николай Тищенко, Слуга народа.
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