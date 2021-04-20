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Вторник, 20.04.2021
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Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)

Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
18:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко после того, как в очередной раз "влип" в скандал с нарушением карантинных правил, явился в Верховную Раду в маске, очках и перчатках и рассказал, что "коронавирус это не шутки". 

"Коронавирус - это не шутка. Многие, и в средствах массовой информации и в информационных сетях, люди считают, что это какой-то фейк. Друзья, поверьте это не фейк, посмотрите на меня, посмотрите, как я экипирован. Делайте, как я, делайте лучше, чем я", - сказал Тищенко. 

Как сообщалось ранее, накануне Тищенко устроил роскошную вечеринку по случаю дня рождения своей жены Аллы Барановской. 

Это событие вызвало широкий общественный резонанс, поскольку в Киеве, где проходили празднования, был введен "локдаун". 

Тищенко и раньше не особо соблюдал карантинные ограничения. Так год назад столичный ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу, оказался в эпицентре скандала, когда выяснилось, что там постоянно обслуживают VIP-посетителей.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Николай Тищенко, Слуга народа, Локдаун.
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