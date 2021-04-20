Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко после того, как в очередной раз "влип" в скандал с нарушением карантинных правил, явился в Верховную Раду в маске, очках и перчатках и рассказал, что "коронавирус это не шутки".

"Коронавирус - это не шутка. Многие, и в средствах массовой информации и в информационных сетях, люди считают, что это какой-то фейк. Друзья, поверьте это не фейк, посмотрите на меня, посмотрите, как я экипирован. Делайте, как я, делайте лучше, чем я", - сказал Тищенко.

Как сообщалось ранее, накануне Тищенко устроил роскошную вечеринку по случаю дня рождения своей жены Аллы Барановской.

Это событие вызвало широкий общественный резонанс, поскольку в Киеве, где проходили празднования, был введен "локдаун".

Тищенко и раньше не особо соблюдал карантинные ограничения. Так год назад столичный ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу, оказался в эпицентре скандала, когда выяснилось, что там постоянно обслуживают VIP-посетителей.