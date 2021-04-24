Пора вводить санкции против Шария: украинцы обсуждают блокировку каналов Медведчука на YouTube

Блокировка аккаунтов телеканалов 112, ZIK и NewsOne в YouTube после того, как Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 февраля ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака, стала "пушкой", разорвавшей соцсети.

Пользователи тут же стали обсуждать такое решение YouTube-платформы.

В частности, журналист и блогер Денис Казанский указал на ряд преимуществ в связи с этим, назвав блокировку "серьезным ударом по ютуб-империи Медведчука".

"Траффик из Украины теперь обвалится, так как не каждый будет заморачиваться с VPN. Кроме того, контент каналов Медведчука теперь не будет выдаваться в рекомендованных видео для украинских пользователей", - указал на плюсы подобного бана он.

Военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как блогер под ником "Злой одессит" в своем Telegram-канале отметил, что "хромая медиа-империя Медведчука окончательно – все".

В комментариях к посту Коваленко отметили, что это вряд ли кардинально изменит ситуацию.

Также СНБО посоветовали не ограничиваться блокировкой доступа к эфирам телаканалов Виктора Медведчука, а и ввести санкции против пророссийского блогера Анатолия Шария по делу СБУ.

"Испанский блогер содействует терроризму. И должен быть запрещен на территории Украины. Господа на Банковой. Что ждем? Действуйте. Все инструменты у вас в руках", - пишут в Telegram-канале "Катимся!".

А блогер Алексей Голобуцкий не удержался и зашел посмотреть заблокированные эфиры через VPN. По его словам, "так же в студии сидят те же эксперты, якобы вполне патриотические". "Некоторые из них даже являются моими друзьями в ФБ", - отметил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что после блокировки "112 Украина", NewsOne и ZIK аудитория в Telegram-каналах ощутимо выросла.