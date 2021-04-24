YouTube ударил по каналам Медведчука

Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокировал YouTube после того, как Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 февраля ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака, в связи с чем, телеканалы прекратили свое вещание.

На данный момент по поиску в YouTube площадки телеканалов найти можно, но вот посмотреть контент на них – уже нельзя.

Напомним, что ранее украинские власти обращались к сервису YouTube с запросом заблокировать эти площадки.

Как сообщал "Телеграф", после прекращения вещания, журналисты телеканалов 112, ZIK и NewsOne запустили совестный телеканал. Но "Перший незалежный" прекратил свое вещание буквально через час после начала его запуска.