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У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)

У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
19:45 Сегодня Телеграф

После блокировки "112 Украина", NewsOne и ZIK в связи с санкциями, наложенными на их владельца Тараса Козака, аудитория в телеграм-каналах ощутимо выросла.

Об этом можно судить из данных сервиса uk.tgstat.com.

Так, больше всего аудитория выросла у телеканала NewsOne, на втором месте – ZIK и на третьем - "112 Украина". При этом больше всего подписчиков добавилось у NewsOne (546 пользователей), у "112 Украина" (425  пользователей), у ZIK (255 пользователей).

Рост трафика

Рост трафика

Рост трафика

Добавим, что трафик вырос и у телеканала "НАШ", который украинцы назвали в списке следующих каналов на закрытие.

"Ага ага) наш трафик увеличился ровно в два раза еще вчера", - написал журналист Максим Назаров, отметив, что рост трафика произошел еще до протестов у здания телеканала "НАШ", которые произошли в четверг, 4 февраля.

Отметим, ранее руководство каналов сменило домены всех трех сайтов каналов и теперь они доступны к просмотру без ограничений. Теперь  канал 112.ua можно найти по ссылке 112ua.tv, zik.ua - zikua.tv, а newsone.ua - newsoneua.tv. Как видим, все три телеканала "переехали" на похожие адреса.

Как сообщал "Телеграф",  ранее резко выросла аудитория "российских" телеграм-каналов, которые недавно запретила СБУ.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

ЗИК, "112 Украина", НАШ, Ньюзван.
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