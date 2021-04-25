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Это лучший выбор для Украины: бывший коллега Зеленского оценил его успехи на посту президента

Это лучший выбор для Украины: бывший коллега Зеленского оценил его успехи на посту президента
06:38 Сегодня Телеграф

Экс-советник мэра Киева Максим Бахматов, который не прочь составить конкуренцию своему бывшему шефу на выборах в 2025 году, оценил двухгодичное президентство Владимира Зеленского больше в плюс, чем в минус.

Своим мнением об этом он поделился в интервью "Телеграфу".

"Мне очень нравится проект "Большая стройка" – реально видно, реально круто. Сейчас еще один проект – "Большая реставрация", где будут реставрировать 500 объектов: замки, костелы и так далее. Мне очень нравится все, что связано с цифровой трансформацией: "Дія" и другие проекты, которые делает Федоров (Михаил Федоров – председатель Минцифры. - Авт.). Мне нравится, что идут попытки деолигархизации – санкции против Медведчука и тому подобное – это замечательно", - описал позитивные моменты он.

По мнению Бахматова, помимо провала по борьбе с коронавирусом в Украине, Зеленскому, еще как минимум, не удалась судебная реформа.

"…Я бы хотел, чтобы она шла быстрее. Он (Зеленский - авт.) пробует, увидим далее результат", - добавил экс-советник мэра.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Успехи, Владимир Зеленский, Президентство, Максим Бахматов.
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