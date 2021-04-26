В Кремле рассказали, что думают о привлечении США и других стран к переговорам по Донбассу

В Кремле расширение "нормандского формата" до участия в переговорном процессе США, Канады и Великобритании, помимо Франции, Германии, России и Украины, назвали тревожным сигналом.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очередной тревожный сигнал. Это лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы Минский процесс видоизменить", - заявил он.

При этом Песков уверен, что ребрендинг "Минска" невозможен.

"Видоизменить, не положив ему (переговорному процессу по Донбассу, - Авт.) конец, просто невозможно", – отметил Песков.

Напомним, "нормандская четверка" (Украина, Франция, Германия и РФ) появилась в 2014 году для решения военного конфликта на Донбассе. Обычно встречи такого формата проходят между представителями МИДа и глав государств. В последний раз встреча проводилась в Париже 2019 года.

Как сообщал "Телеграф", разговоры об участии США в нормандском формате ведутся с прошлого года. США даже обнародовали проект закона с предложением направить представителя США на переговоры в "нормандском формате".