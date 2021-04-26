У Кулебы ответили на высылку сотрудника посольства из Москвы

В МИД Украины ответили на новый выпад России и объявление persona non grata сотруднику украинского посольства в Москве. Спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко цитирует "Громадське радіо".

"Объявление дипломата посольства Украины в Москве persona non grata лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной, - считает Николенко. - Ответ нашего государства на эту провокацию будет незамедлительным. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины".

Напомним, Кремль решил выслать сотрудника посольства Украины в Москве в ответ на то, что 19 апреля МИД Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве персоной нон грата.