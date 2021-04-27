Опасность вторжения не миновала: Пентагон сделал заявление о российских войсках у границ Украины

Несмотря на отзыв военного контингента от границ Украины, в США не уверены, что это означает полную деэскалацию ситуации в Крыму и на Донбассе – об этом говорить пока рано.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В то же время, в Пентагоне не исключают отведение части техники от границ Украины, но это не значит, что напряжение спало.

"Мы видели определенное отступление некоторых сил от Украины, – заявил журналистам пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби. - Пока слишком рано говорить об этом и принимать за чистую монету российские заявления о том, что, то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад".

В Пентагоне подчеркнули, что "будут очень внимательно наблюдать" за движением российского контингента у границ Украины.

Как сообщал "Телеграф", истинность опасений США о вероломности планов России насчет Украины подтверждает тот факт, что, по заявлению Минобооны РФ два больших десантных корабля Северного флота ВМС РФ останутся в Черном море даже после завершения учений возле берегов оккупированного Крыма.