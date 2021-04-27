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Главу Киевского облсовета сняли с должности: что произошло

Главу Киевского облсовета сняли с должности: что произошло
14:56 Сегодня Телеграф

После исключения из фракции и партии "Слуги народа" руководителя Киевской областной организации "Слуги народа" Александра Дубинского, сняли с должности главу Киевского областного совета Александра Склярова.

Об этом сообщается в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Известно, что за отставку действующего председателя поддержало 59 депутатов из 60 присутствующих. Общее количество депутатов - 84.

Также проголосовали за отставку заместителей Склярова - Марины Сапожко и Валерия Ксензенко.

Как пишет "Страна", под решением о снятии с должности Склярова подписалась почти вся фракция "Слуги народа".

"С октября прошлого года у нас было всего одно заседание, в то время, как в других областях уже провели по 5-6 сессий. Вы видите, что даже почти вся фракция "Слуги народа" подписалась под этими обращениями, несмотря на то, что Скляров относится к их же политсиле. Потому что все понимают, что так дальше продолжаться не может, облсовет просто ничего не делает", - говорят во фракции партии "За будущее".

При этом депутаты Киевского областного совета поддержали кандидатуру Натальи Гунько на должность председателя Киевского областного совета. "За" проголосовали 58 из 84 депутатов. Наталья Гунько является супругой нардепа от "Слуги народа" Анатлия Гунько, который победил Олега Ляшко на округе в Черниговской области.

Как сообщал "Телеграф", ранее политтехнолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" прогнозировал, что создать вокруг Дубинского новую партию может Игорь Коломойский.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 169

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Голосования, Киевский облсовет, Александр Скляров, снли с должности.
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