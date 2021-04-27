Украинского депутата в ПАСЕ лишили права голоса после жалобы РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы наложила санкции на представителя украинской делегации нардепа Алексея Гончаренко. Политика лишили права голоса на три месяца.

Об этом во вторник, 27 апреля, рассказал сам депутат на своем telegram-канале.

Он сообщил, что санкции были введены после жалобы главы российского делегации в ПАСЕ депутата Госдумы Петра Толстого.

Гончаренко обвинили в том, что в январе 2021 года он выступил в ПАСЕ с критикой Владимира Путина, призвав жителей Российской Федерации прекратить его правления. Тогда же украинский депутат разместил на своей странице Facebook ролик с оскорблениями в адрес Толстого, сообщает "Європейська правда".

Решение о лишения слова на три месяца принималось по поручению президента ПАРЕ Рика Дамса, который недавно пытался выгнать Гончаренко из зала заседаний после выступления последней с украинским флагом.

Позже, Гончаренко попытался объяснить свое выступление в ПАСЕ тем, что армянам никто не мешал выступать с фотографиями убитых солдат. Также никто не прекращал выступления россиян под гербом Российской Федерации