Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Банковая ставит на Витренко: чем обернется увольнение Коболева из "Нафтогаза"
Банковая ставит на Витренко: чем обернется увольнение Коболева из "Нафтогаза"
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
ПСЖ проиграл "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, пропустив два нелепых гола (видео)
ПСЖ проиграл "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, пропустив два нелепых гола (видео)
Об Украине не забудут: стало известно о планах Байдена насчет встречи с Путиным
Об Украине не забудут: стало известно о планах Байдена насчет встречи с Путиным

Украина воюет с COVID наравне с "вирусом страха" Путина: владыка Епифаний дал советы украинцам перед Пасхой

Украина воюет с COVID наравне с "вирусом страха" Путина: владыка Епифаний дал советы украинцам перед Пасхой
23:29 Ср, 28 Апрель 2021 Телеграф NURPHOTO

Украинцы сейчас борются с двумя вирусами – коронавирусом, охватившим весь мир, и вирусом страха, который нагнетается Российской Федерацией, ведущей войну против Украины.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

По его словам, коронавирус волнует уже весь мир больше года, но украинцы находятся в состоянии войны уже более 7 лет и именно сейчас Российская Федерация в лице президента Владимира Путина "пытается внести в украинское общество этот вирус страха".

Он отметил, что "вирус страха" опасен тем, что разрушает изнутри: напуганным человеком легко манипулировать, особенно информационно манипулировать.

"И мы как церковь призываем не бояться", - подчеркнул Епифаний.

"Пасхальное перемирие": как долго оно продержится и почему представителей РФ нужно вернуть на Донбасс

Владыка отметил, что если украинцы сумели сохранить единство в сложнейшем 2014 году, то сейчас, когда у страны есть одним из сильнейших в Европе Вооруженных сил, тем более не стоит поддаваться панике.

"Конечно, мы возлагаем надежду, прежде всего на Бога, но мы также будем до конца защищать нашу Богом данную украинскую землю. Потому что это наша земля", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Он отметил, что Украина не проявляет агрессии, но украинцы хотят быть хозяевами в своем доме.

В подтверждение своих слов, Епифаний отметил, что когда украинцы проявили единство, когда с Украиной солидарен весь свободный мир, то агрессор начинает отступать.

"И если все же он надумает что-то плохое в отношении Украины, то я думаю, что мы все же, в конце концов, победим и эту агрессию", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Как сообщалось, в среду, 28 апреля, в Госпогранслужбе Украины сообщили, что Россия действительно начала отвод войск от границ с Украиной, но только в одном месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

Все по теме:

Россия, Страх, Агрессия, Противостояние, Единство, Коронавирус, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
03 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
04 Мы не должны спускать с крючка Зеленского: у Путина признались, почему не признают "ДНР" и "ЛНР"
05 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Нафтогазе&quot; возмутились решению по смене руководства
В "Нафтогазе" возмутились решению по смене руководства
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
В Кремле ответили, почему Путин проигнорировал личный звонок Зеленского
В Кремле ответили, почему Путин проигнорировал личный звонок Зеленского
Какой праздник 29 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь