Украина воюет с COVID наравне с "вирусом страха" Путина: владыка Епифаний дал советы украинцам перед Пасхой

Украинцы сейчас борются с двумя вирусами – коронавирусом, охватившим весь мир, и вирусом страха, который нагнетается Российской Федерацией, ведущей войну против Украины.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

По его словам, коронавирус волнует уже весь мир больше года, но украинцы находятся в состоянии войны уже более 7 лет и именно сейчас Российская Федерация в лице президента Владимира Путина "пытается внести в украинское общество этот вирус страха".

Он отметил, что "вирус страха" опасен тем, что разрушает изнутри: напуганным человеком легко манипулировать, особенно информационно манипулировать.

"И мы как церковь призываем не бояться", - подчеркнул Епифаний.

Владыка отметил, что если украинцы сумели сохранить единство в сложнейшем 2014 году, то сейчас, когда у страны есть одним из сильнейших в Европе Вооруженных сил, тем более не стоит поддаваться панике.

"Конечно, мы возлагаем надежду, прежде всего на Бога, но мы также будем до конца защищать нашу Богом данную украинскую землю. Потому что это наша земля", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Он отметил, что Украина не проявляет агрессии, но украинцы хотят быть хозяевами в своем доме.

В подтверждение своих слов, Епифаний отметил, что когда украинцы проявили единство, когда с Украиной солидарен весь свободный мир, то агрессор начинает отступать.

"И если все же он надумает что-то плохое в отношении Украины, то я думаю, что мы все же, в конце концов, победим и эту агрессию", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Как сообщалось, в среду, 28 апреля, в Госпогранслужбе Украины сообщили, что Россия действительно начала отвод войск от границ с Украиной, но только в одном месте.