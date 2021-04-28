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В сеть попала запись разговора Вилкула и Суркова после выборов в Раду-2014

В сеть попала запись разговора Вилкула и Суркова после выборов в Раду-2014
23:01 Сегодня Телеграф

Бывший член "Партии регионов" Александр Вилкул якобы звонил тогдашнему помощнику президента России Владимира Путина Владиславу Суркову после подсчета голосов на парламентских выборах 2014 года, чтобы обсудить возможные точки будущего конекта.

Об этом можно судить из опубликованного на сайте "Цензор.Нет" аудио, на котором фигурируют люди с голосами, похожими на тембры Суркова и Вилкула.

Так, судя из разговора, Сурков хвалит Вилкула за отличный результат, "особенно в двух округах". Также во время разговора Сурков и Вилкул договариваются о встрече в Москве, дабы  "как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить". При этом Вилкул не против "мотнуться в Москву", поскольку Суркову, "за границу сейчас туго".

Расшифровка телефонного разговора Суркова и Вилкула

Сурков: Алло.

Вилкул: Алло, Владислав Юрьевич? Добрый вечер.

Сурков: Саш, добрый вечер. Очень рад слышать, привет.

Вилкул: Я это самое, я извиняюсь...

Сурков: Что там у вас?

Вилкул: Встречался с немцами, потом на эфире был. Из-за этого без телефона.

Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.

Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По "мажоритарке" мы выиграли.

Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.

Вилкул: Не-не, хороший результат.

Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?

Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено - по телефону оно понятнее.

Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь - позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.

Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?

Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго - я сейчас мало куда могу уехать (смеется).

Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.

Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву - буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.

Вилкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.

Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать.

Вилкул: Хорошо.

Сурков: Угу.

Вилкул: Хорошо. Мы тогда неделю отыграем уже, закончим - и с недели созвонимся.

Сурков: Я буду тогда ждать в любой день, там, заранее чуть-чуть созвонимся, я подстроюсь там, мы договоримся, ладно? Удачи там. Удачи. Спасибо.

Вилкул: Спасибо. Спасибо. И вам тоже самого наилучшего.

Сурков: Удачи, успехов. Договорились. Пока.

Вилкул: Спасибо.

 

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ заинтересовалась аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Выборы, Переговоры, Александр Вилкул, Владислав Сурков.
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