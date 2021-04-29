Большой приватизации во время карантина быть: Зеленский подписал закон

В Украине дали зеленый свет на проведение аукционов, где будут выставлены объекты большой приватизации, несмотря на карантинные ограничения. Таким образом, власти пытаются улучшить бизнес-климат в государстве.

Соответствующий закон № 1365-ІХ, принятый Верховной Радой 30 марта 2021 года, подписал в четверг 29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает официальный портал главы государства.

Документ дает разрешение начинать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах. В марте 2020 года они были приостановлены после начала пандемии COVID-19.

Согласно закону, в период карантинных ограничений нельзя проводить аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Продавать госимущество можно только покупателю, предложившему наивысшую цену на торгах.

"Чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", - объяснил Зеленский.

Напомним, Верховная Рада приняла Закон о земле.