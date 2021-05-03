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"Слуга народа" высказался про 2 мая в Одессе в блоге опального Шария: в сети его уже признали "типичным мокшей"

"Слуга народа" высказался про 2 мая в Одессе в блоге опального Шария: в сети его уже признали "типичным мокшей"
08:35 Сегодня Телеграф

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук считает, что в событиях 2 мая 2014 года в Одессе "замешано" руководство правоохранительных органов Украины и Верховной Рады предыдущих созывов.

Об этом он сказал в воскресенье, 2 мая, в комментарии подозреваемому в госизмене блогеру Анатолию Шарию.

"Мы должны прекрасно понимать, что когда происходили события 2 мая, в Одессе в определенном месте в штабе находилось все высшее руководство тогда правоохранительных органов, высшее руководство тогда Верховного совета, Верховной Рады и вы понимаете, что, скорее всего, это мое личное мнение, они замешаны в тех событиях, которые происходили 2 мая", - сказал он.

Нардеп от "Слуги народа" выразил убеждение, что расследование тех событий не продвигается и не завершается именно потому, что причастные к ним персоны до сих пор имеют большое влияние на происходящее в стране.

"И расследование не происходит, не происходит какого-то финиша этих событий, какого-то результата этих событий, именно потому, что в этих событиях замешаны люди, которые и на сегодняшний день имеют влияние и вес в украинской политике, в украинских правоохранительных органах и Верховной Раде, наверное, и в Украине в целом", - сказал Дмитрук.

Между тем, пользователи соцсетей не очень высоко оценили высказывания Дмитрука, как и его сотрудничество с подозреваемым в госизмене Шарием:

 

Дмитрук_реакция_скрин

Как сообщалось, 2 мая 2014 года участники одесского антимайдана напали в центре города на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "Самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздались выстрелы, погибли несколько человек.

Впоследствии антимайданивцев оттеснили к Куликову полю, где сожгли их лагерь, а многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Стороны конфликта забросали друг друга бутылками с зажигательной смесью и стреляли. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 42 участника массовых беспорядков (еще шестеро были застрелены). Более 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 403

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Одесса, Обвинения, Виновные, 2 мая, Артем Дмитрук.
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