Порошенко и офшоры: на Западе обнародовали резонансные данные

Не менее шесть офшорных компаний, обслуживаемые австрийским банком Raiffeisen Bank International вероятно находились под контролем пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщается в расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно его данным, как минимум еще 11 офшоров, обслуживаемых банком Raiffeisen, также имеют отношение к Порошенко.

В расследовании говорится, что около 15 офшорных компаний, через которые проводили переводы на десятки миллионов долларов в год, такие как "Intraco" и "Vernon", связаны с бизнесом 5-го президента и также имели счета в Raiffeisen. Львиная доля из них зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

Контроль Порошенко над 6 компаниями OCCRP смог установить при помощи переписки и документации, доказывающей это. Другие же проводили сделки связанные с бизнесом экс-президента. При этом в Центре исследований коррупции не нашли точных доказательств его контроля в этих компаниях.

В расследовании утверждается, что пятый президент Украины принимал ключевые решения в таких компаниях, как: Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd.

Сами компании якобы были использованы для покупок произведений искусства и осуществления деловых, личных целей.

В то же время юристы Порошенко заверили OCCRP, что он не имеет никакого отношения ни к одной из компаний.

Отметим, что в начала 2010-годов экс-президент построил дом под Киевом и по данным OCCRP, при финансировании Vernon Holdings он закупил для своего поместья итальянскую фурнитуру на сумму более $100 тысяч. В 2013 году он купил через эту компанию предметы искусства за 4,8 млн фунтов стерлингов.

В 2021 году после становления Порошенко министром эконом-развития и торговли, при помощи офшорной компании Linquist Ltd он купил скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали, ценой в чуть более $338 тысяч. При этом, бенефициарным владельцем значится давний бизнес-партнер экс-президента Сергей Зайцев. По данным же OCCRP Порошенко имел доверенность этой компании, которая позже продала статую одной из его украинских медиакомпаний за $342,5 тысяч.

Напомним, по данным Forbes состояние Петра Порошенко составляет $1,6 миллиарда.