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Без еды под угрозой расстрела, но в гордости: Фурса назвал "плюсы и минусы" СССР, о которых упомянул Зе

Без еды под угрозой расстрела, но в гордости: Фурса назвал "плюсы и минусы" СССР, о которых упомянул Зе
Обновлено 18:19 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский недавно побывал в Польше, где рассказал о том, как жилось при СССР и заявил, что в те времена "были свои плюсы и минусы". 

О том, какие именно были "плюсы и минусы" в своем Фейсбук написал инвестиционный банкир Сергей Фурса. 

"В советском союзе были плюсы и минусы.

Минусы - вас могли расстрелять или отправить в Гулаг.

Плюсы - отправляли не всех и можно радоваться, что ты выжил. А если еще и написать правильную анонимку, то можно увеличить жил площадь на целых 7 метров за счет комнаты соседа, за которым придут в 3 утра.

Минусы - нечего было жрать.

Плюсы - радость от того, что достал колбасу по блату.

Минусы - вы никуда не могли поехать.

Плюсы - экономия на заграничных поездках.

Минусы - вы жили бедно и средняя зарплата была ниже, чем сейчас в Украине.

Плюсы - ваши соседи тоже жили бедно и не было успешного одноклассника, который теперь бесит своими фото.

Минусы - могли отправить в Афганистан умирать.

Плюсы - гордость за великую страну, которая может всем показать кузькину мать.

Минусы - машина как роскошь.

Плюсы - нет пробок.

Минусы - железный занавес, никакого тебе Голливуда или международных трансляций.

Плюсы - интересный чемпионат по Футболу, ведь ты не видишь, как играют в Англии.

Минусы - туалетная бумага появилась позже, чем в США появились цветные телевизоры.

Плюсы - да нафига та туалетная бумага, жрать все равно нечего.

В Украине же так печально. Как и в США и ЕС. Пошел в магазин и купил колбасу. И никакой радости. Колбаса и колбаса. А где же азарт? Приключения? Чувство, что ты победитель, если идешь домой с колбасой?

Пошел и купил картошку. А где же радость от того, что с ранней весны выезжаешь на природу и занимаешься физическим трудом? И свою картошку вырастил сам. И гордишься прямо своей картошкой. Никакой химии. Чистый продукт.

Разве могут понять эти простые радости современные дети? А эти скучные европейцы, у которых уже 70 лет все тупо хорошо. Слабаки. Разве это жизнь", - написал он. 

Как сообщалось ранее, директор Института мировой политики Евгений Магда проанализировал для "Телеграфа" итоги поездки Зеленского в Польшу, об этом можно прочитать в материале: Визит Зеленского в Польшу: эксперт указал на просчеты президента Украины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Блог, Владимир Зеленский, Сергей Фурса.
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