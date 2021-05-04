Скачать
Вторник, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Ребенок назвал их "алкашами": пьяные одесситы устроили потасовку прямо на детской площадке (видео)
Ребенок назвал их "алкашами": пьяные одесситы устроили потасовку прямо на детской площадке (видео)
Ахметов открестился от создания "Партии регионов 2.0", но ею занялся его близкий соратник
Ахметов открестился от создания "Партии регионов 2.0", но ею занялся его близкий соратник
Порошенко и офшоры: на Западе обнародовали резонансные данные
Порошенко и офшоры: на Западе обнародовали резонансные данные
Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут
Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут

Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"

Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Есть ряд шагов, которые могли бы предпринять США, чтобы помочь Украине в противодействии российской угрозе. 

Об этом рассказал бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24". 

По его словам США могли бы помочь Украине с проведением совместных маневров, совместным патрулированием воздушного пространства и регулярным патрулированием флотом НАТО Черного моря. 

Кроме того, по его словам, на территории Украины можно было бы разместить на ротационной основе части войск НАТО и США на время летнего сезона, когда риски эскалации напряжения особо велики. 

Также США стоило бы поторопиться с назначением нового посла в Украине и задуматься о назначении спецпредставителя, говорит Илларионов.  

"Пока об этих шагах ни Блинкен (глава Госдепа США, - ред), ни Байден (президент США, - ред) не говорили", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, 5 мая в Украину прилетит государственный секретарь США Энтони Блинкен

О том, какие угрозы существуют для Украины в мае и в более отдаленной перспективе, читайте в материале "Телеграф": Кремль преследует одну цель: генерал рассказал, чего от России ждать в мае и как стоит действовать Украине

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 134

Все по теме:

Украина, США, Россия, Андрей Илларионов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть
02 Беда пришла откуда не ждали: Германия подставила Путина со строительством "Северного потока - 2"
03 В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
04 Одессит решил попить пива на башенном кране: пожарные не могут его оттуда снять (видео)
05 Стало известно, кто вместо Ахметова может возглавить так называемую "Партию регионов 2.0"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: &quot;Ни об одном из шагов еще не говорили&quot;
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"
&quot;Красная&quot; зона карантина в Украине может сократиться сразу более чем вдвое: что известно
"Красная" зона карантина в Украине может сократиться сразу более чем вдвое: что известно
&quot;Весь мир поставили на уши&quot;: Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
"Весь мир поставили на уши": Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
Как в Call of Duty: британские морпехи поразили сеть высадкой с ракетным ранцем (видео)
Как в Call of Duty: британские морпехи поразили сеть высадкой с ракетным ранцем (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь