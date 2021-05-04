Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"

Есть ряд шагов, которые могли бы предпринять США, чтобы помочь Украине в противодействии российской угрозе.

Об этом рассказал бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24".

По его словам США могли бы помочь Украине с проведением совместных маневров, совместным патрулированием воздушного пространства и регулярным патрулированием флотом НАТО Черного моря.

Кроме того, по его словам, на территории Украины можно было бы разместить на ротационной основе части войск НАТО и США на время летнего сезона, когда риски эскалации напряжения особо велики.

Также США стоило бы поторопиться с назначением нового посла в Украине и задуматься о назначении спецпредставителя, говорит Илларионов.

"Пока об этих шагах ни Блинкен (глава Госдепа США, - ред), ни Байден (президент США, - ред) не говорили", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 5 мая в Украину прилетит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

О том, какие угрозы существуют для Украины в мае и в более отдаленной перспективе, читайте в материале "Телеграф": Кремль преследует одну цель: генерал рассказал, чего от России ждать в мае и как стоит действовать Украине.