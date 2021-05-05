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Офшоры Порошенко: адвокат рассказал, во что может вылиться резонансное расследование

Офшоры Порошенко: адвокат рассказал, во что может вылиться резонансное расследование
Обновлено 18:13 Сегодня Телеграф

В расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщается, что не менее шести офшорных компаний, обслуживаемые австрийским банком Raiffeisen Bank International, вероятно, находились под контролем пятого президента Украины Петра Порошенко. Скорее всего, имеют к Порошенко отношение и еще как минимум 11 офшоров, обслуживаемых банком Raiffeisen, утверждается в расследовании. Перспективы расследования прокомментировал "Телеграфу" адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко.

По мнению Сергея Войченко, скандалы вокруг Петра Порошенко и его доходов будут преследовать пятого президента даже после того, как он уйдет с политической арены.

"В данном случае обвинения недостаточно аргументированы. Не исключаю, что журналистам придется встречаться с адвокатами Петра Порошенко в суде. Кстати, уже были прецеденты, когда представители OCCRP подавали не полную или необъективную информацию. Можно ли считать это очередным наступлением на Порошенко – трудно сказать. Но мы помним, как в недавнем прошлом ГБР его картины арестовывало, изымало. В конце концов, ни к чему это не привело", – отмечает Сергей Войченко.

Если говорить о политической составляющей скандала, то он, безусловно, выгоден оппонентам Порошенко. Как поясняет адвокат, это касается политической ответственности перед избирателями, когда громкие данные, даже без особых доказательств, тиражируют для формирования вопроса: "Готовы ли голосовать за человека, который находится в центре таких скандалов?"

Если же говорить с юридической точки зрения, то перспективы уголовного производства на основании данных, опубликованных OCCRP, выглядят, по мнению Сергея Войченко, сомнительными.

"Думаю, результаты расследования в суде могут не подтвердиться. Тем более как я знаю, представители этого Центра не особо ходят на судебные заседания по искам о защите чести и достоинства, деловой репутации. И лично у нашей команды были случаи, когда журналисты проигрывали суды, потому что им важнее сделать громкое заявление, но не доказать свою позицию в судах", – поясняет адвокат.

Напомним, по данным Forbes состояние Петра Порошенко составляет $1,6 миллиарда.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Налоги, Банки, Петр Порошенко, Офшоры.
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