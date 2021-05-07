Украина готовит гуманитарную помощь Индии: что известно

Украина готовится предоставить страдающей от коронавируса Индии гуманитарную помощь.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с главой Serum Institute of India (SII) Сайрусом Пунавалой, передает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил SII за то, что эта индийская компания стала первой, которая начала поставки в Украину вакцин против COVID-19 (Covishield).

Помимо того он пожелал индийскому народу здоровья и подчеркнул, что поддерживает идею предоставления гуманитарной помощи.

"Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", - сказал Зеленский.

В свою очередь Пунавала заявил, что Украина будет в списке приоритетных стран для поставок вакцин, как только правительство Индии возобновит их экспорт.

Стороны также рассмотрели варианты сотрудничества в области совместной разработки и производства лекарств, в том числе и вакцин от коронавируса.

Как сообщалось ранее, Индия сейчас переживает резкий рост числа новых случаев COVID-19.

За последние сутки в стране было обнаружено 414 433 новых случая инфицирования, что является для нее новым рекордом. За сутки от осложнений болезни скончались 3 920 человек.

Правительство Индии неоднократно подвергалось критике из-за разрешения не использовать маски во время проведения религиозных праздников и политических собраний в этом году. Например во время фестиваля Кумбха Мела в считающейся священной реке Ганг искупалось около миллиона человек.