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Пятница, 07.05.2021
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Украина готовит гуманитарную помощь Индии: что известно

Украина готовит гуманитарную помощь Индии: что известно
Обновлено 18:19 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Украина готовится предоставить страдающей от коронавируса Индии гуманитарную помощь. 

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с главой Serum Institute of India (SII) Сайрусом Пунавалой, передает пресс-служба ОПУ

Отмечается, что Зеленский поблагодарил SII за то, что эта индийская компания стала первой, которая начала поставки в Украину вакцин против COVID-19 (Covishield).

Помимо того он пожелал индийскому народу здоровья и подчеркнул, что поддерживает идею предоставления гуманитарной помощи. 

"Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", - сказал Зеленский. 

В свою очередь Пунавала заявил, что Украина будет в списке приоритетных стран для поставок вакцин, как только правительство Индии возобновит их экспорт. 

Стороны также рассмотрели варианты сотрудничества в области совместной разработки и производства лекарств, в том числе и вакцин от коронавируса. 

Как сообщалось ранее, Индия сейчас переживает резкий рост числа новых случаев COVID-19. 

За последние сутки в стране было обнаружено 414 433 новых случая инфицирования, что является для нее новым рекордом. За сутки от осложнений болезни скончались 3 920 человек. 

Правительство Индии неоднократно подвергалось критике из-за разрешения не использовать маски во время проведения религиозных праздников и политических собраний в этом году. Например во время фестиваля Кумбха Мела в считающейся священной реке Ганг искупалось около миллиона человек. 

 

  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Индия, Вакцины, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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