Скачать
Вторник, 11.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка
К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка
Стрельба в российской школе: появился список пострадавших
Стрельба в российской школе: появился список пострадавших
Первому олигарху приготовиться? СМИ сообщили об обысках в доме Медведчука
Первому олигарху приготовиться? СМИ сообщили об обысках в доме Медведчука
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)

Нардепа от "Слуги народа" застукали за рисованием оружия на заседании Рады (видео)

Нардепа от "Слуги народа" застукали за рисованием оружия на заседании Рады (видео)
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко во время заседания Верховной Рады оттачивал свои навыки рисования. 

Соответствующим видео поделился телеграм-канал "Через плечо". 

"Анатолий Остапенко из фракции "Слуга Народа", очень внимательно слушает замминистра МВД Геращенко и сразу визуализирует законопроект о шокерах для полиции", - говорится в сообщении. 

На кадрах видно, что нардеп нарисовал цифру "3", яблоко и яхту, после чего принялся рисовать пистолет. 

Напомним, это не первый раз, когда "слуги" в парламенте попадают в объектив за странными занятиями. 

Например, недавно нардеп Евгений Петруняк попался за обсуждением вопроса о нюансах секса без носков.

А нардеп Сергей Демченко во время заседания пытался расстегнуть платье своей коллеге Галине Янченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 227

Все по теме:

Верховная Рада, Антон Геращенко, Слуга народа, Анатолий Остапенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
02 Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)
03 Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)
04 В сеть попало фото задержанного стрелка, устроившего бойню в Казани
05 Расстрел школьников в Казани: что известно о нападавших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото
Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото
&quot;Визуально, звучно, духовно&quot;: после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших
"Визуально, звучно, духовно": после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь