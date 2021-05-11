Нардепа от "Слуги народа" застукали за рисованием оружия на заседании Рады (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко во время заседания Верховной Рады оттачивал свои навыки рисования.

Соответствующим видео поделился телеграм-канал "Через плечо".

"Анатолий Остапенко из фракции "Слуга Народа", очень внимательно слушает замминистра МВД Геращенко и сразу визуализирует законопроект о шокерах для полиции", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что нардеп нарисовал цифру "3", яблоко и яхту, после чего принялся рисовать пистолет.

Напомним, это не первый раз, когда "слуги" в парламенте попадают в объектив за странными занятиями.

Например, недавно нардеп Евгений Петруняк попался за обсуждением вопроса о нюансах секса без носков.

А нардеп Сергей Демченко во время заседания пытался расстегнуть платье своей коллеге Галине Янченко.