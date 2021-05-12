ВСУ уже мыслят по-НАТОвски: Таран объяснил, как Украина будет противостоять России

Украинские власти не имеют цели "тотальной милитаризации" государства и в то же время уже сделали достаточно, чтобы имелась возможность получить План действий по вступлению в НАТО.

Об этом 12 мая сообщил министр обороны страны Андрей Таран.

По его словам, решение предоставлять ли Украине ПДЧ будет принимать руководство государств-членов НАТО. При этом украинская армия уже значительно продвинулась, чтобы "мыслить по натовски".

В то же время Таран подчеркивает, что целью Украины не является достижение плачевной ситуации для экономики военного паритета с противником, прибегая к "тотальной милитаризации" страны.

На данный момент со слов министра обороны, в приоритете применять превентивные и непрямые действия, чтобы предотвратить эскалацию военного конфликта, нежели привлекать к оборонным задачам гражданские институты и мощное сопротивление.

Таким образом будет обеспечена постоянная готовность госструктур, сил обороны и потенциал народа для урегулирования кризисов и отражения нападения.

Напомним, что 11 мая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" президент Владимир Зеленский заявил, что РФ вряд ли возьмется за полномасштабную эскалацию против Украины.