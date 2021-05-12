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Среда, 12.05.2021
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Новоиспеченный кандидат наук Кива отличился новым перлом (видео)

Новоиспеченный кандидат наук Кива отличился новым перлом (видео)
Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф

Скандальный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива, недавно ставший кандидатом наук, во время брифинга под стенами Офиса генпрокурора грубо высказался на вопрос журналиста о причастности Виктора Медведчука к передаче месторождения "Глубокая" в Крыму оккупантам.

Соответствующее видео в Telegram-канале опубликовало издание "Буквы".

"На заборе иногда **й написано, но это не значит, что туда бабы бросаются. Говорить можно все, что угодно", - заявил он.

Отметим, что, судя по выражению лица сопредседателя "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича, стоявшего рядом с Кивой, ему стало стыдно за такие слова однопартийца.

Осторожно, присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал "Телеграф", ранее Илья Кива заступился за Анастасию Тарасюк, которая защищая Басту, назвала аннексированный Крым российским. Кива предложил оскандалившейся дочери киевской судьи помощь и защиту "от нападок маргиналов и тунеядцев".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 324

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Скандалы, Диссертации, Илья Кива, нардепы. видео.
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