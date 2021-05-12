Новоиспеченный кандидат наук Кива отличился новым перлом (видео)

Скандальный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива, недавно ставший кандидатом наук, во время брифинга под стенами Офиса генпрокурора грубо высказался на вопрос журналиста о причастности Виктора Медведчука к передаче месторождения "Глубокая" в Крыму оккупантам.

Соответствующее видео в Telegram-канале опубликовало издание "Буквы".

"На заборе иногда **й написано, но это не значит, что туда бабы бросаются. Говорить можно все, что угодно", - заявил он.

Отметим, что, судя по выражению лица сопредседателя "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича, стоявшего рядом с Кивой, ему стало стыдно за такие слова однопартийца.

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Как сообщал "Телеграф", ранее Илья Кива заступился за Анастасию Тарасюк, которая защищая Басту, назвала аннексированный Крым российским. Кива предложил оскандалившейся дочери киевской судьи помощь и защиту "от нападок маргиналов и тунеядцев".