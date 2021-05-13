Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак

Народный депутат Украины от фракции "ОПЗЖ" Тарас Козак, который наряду с Виктором Медведчуком подозревается в госизмене, находится в Беларуси. Об этом сообщил сам Медведчук сразу же после решения суда, согласно которому он проведет два месяца под домашним арестом.

"Я знаю, где находится Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси. Вы ему зададите вопрос, он вам ответить. Мы контактировали. Это мой друг, это член политсовета нашей партии. Его реакция была возмутительной", - сказал Медведчук.

Касательно уголовных производств, по которым нардеп проходит в качестве подозреваемого, он заявил следующее: "Я вообще не обсуждал подобные темы и я вообще не знаю, о чем идет речь, когда упоминают месторождение, которым владеет и на которое выдана лицензия структуре "Новые проекты".

Также Медведчук поведал, чем будет заниматься во время домашнего ареста.

"Буду работать, давать интервью, работать над материалами дела для того, чтобы не было того, что вы сегодня слышали", - резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее журналисты "Телеграфа" подробно разобрались в хитросплетениях правоохранительной машины и максимально простыми словами изложили суть дел против Медведчука и Козака.