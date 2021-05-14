"Агент Кремля": Гордон пригрозил Черновол судом (видео)

Пока адвокаты бывшего президента Петра Порошенко готовят иск о клевете против журналиста Дмитрия Гордона, тот решил не терять время и применил тот же финт по отношению к журналистке Татьяне Черновол.

Соответствующее видео перепалки двух представителей СМИ опубликовала ТСН.

Хотите сказать, что я агент Кремля, - спросил Гордон у Черновол во время ток-шоу "Право на владу". - Да, хочу, - ответила Черновол. - Вы получили иск только что, - сказал он.

Напомним, адвокаты Петра Порошенко готовят иск против Дмитрия Гордона за клевету. Журналист обвинил Порошенко в попытке сдать Мариуполь в 2014 году. В свою очередь, как сообщал "Телеграф", Гордон заявил, что причиной иска стал вовсе не Мариуполь, а банальная конкуренция – из-за конфет Гордон в шоколаде, которые начал недавно выпускать журналист.