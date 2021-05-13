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Мариуполь не при чем: Гордон нашел новую причину, почему с ним решил судиться Порошенко (видео)

Мариуполь не при чем: Гордон нашел новую причину, почему с ним решил судиться Порошенко (видео)
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф

Журналист Дмитрий Гордон, против которого адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко хотят подать иск из-за слов про сдачу Мариуполя, объяснил истинные причины, почему политик обозлился на него.

Об этом он рассказал в видеообращении в своем YouTube-канале.

"И все-таки я думаю, что дело не в Мариуполе. Дело в ревности. Недавно я выпустил конфеты «Гордон в шоколаде». А поскольку Петр Алексеевич выпускает тоже конфеты, но только г**но в шоколаде, вот он и возмутился -мол как это я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он", - объяснил скрытые мотивы Порошенко журналист.

Также Гордон указал на еще один интересный момент, удивившись тому, почему интересы Порошенко, который позиционирует себя как поборник армії, мови, віри, защищает российский адвокат.

"То ли в Украине не нашлось хороших юристов, то ли российские ближе? Я думаю, что было бы правильнее, если бы Петр Алексеевич Порошенко обратился к своему давнему другу и подельнику, замечательному юристу Виктору Владимировичу Медведчуку. Но поскольку Медведчуку, наверное, сейчас не до Порошенко, выбор пал на Илью Новикова", - добавил Гордон.

Также журналист назвал судебную тяжбу, затеянную Порошенко, "подарком, лучшим, чем какой придумать трудно".

"Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться - так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю", - резюмировал журналист.

Как сообщал "Телеграф", ранее Гордон занялся производством конфет и мороженного под личным брендом - "Гордон в шоколаде" и "Гордон на палочке". Порошенко же, в свою очередь, является собственником кондитерской корпорации "Roshen"

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 427

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Мариуполь, Петр Порошенко, Суды, Дмитрий Гордон.
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