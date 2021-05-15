Украина рассчитывает на подвижки в отношениях с Евросоюзом уже в 2022 году

Украина ожидает, что Европейский Союз пересмотрит политику соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Странам-членам ЕС понятно, что есть потребность в новой политике соседства, которая создала бы новые форматы и возможности для стран, стремящихся ко вступлению или более тесной интеграции. Но усталость от расширения действительно есть, и мы чувствуем ее в наших столицах", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что Украина имеет пошаговый подход к интеграции с ЕС.

"Мы хорошо продвигаемся вперед в выполнении Соглашения об ассоциации относительно сближения законодательства в отношении экономической интеграции, использования экономического потенциала двусторонних отношений. Есть хороший прогресс по синхронизации политики и конвергенции сектора безопасности и обороны", - рассказала она.

При этом украинский вице-премьер отметила, что есть серьезное отставание в вопросах выработки новой стратегии ЕС в отношении Украины.

"Мы ожидаем, что в 2022 году Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы; что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, которые стремятся к членству. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - резюмировала она.

Как сообщалось, 3 мая во время визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в "Твиттер", что нужно поставить точку в вопросе европейской и евроатлантической перспективы для Украинского государства.