Ни танки, ни пропагандисты не помогут: в Украине отреагировали на слова Путина об "антиподе России"

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова российского президента Владимира Путина о том, что "Украина превращается в антипод России".

Об этом спикер МИД Олег Николенко рассказал Укринформу.

"Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам", - сказал он, подчеркнув, что слова Путина свидетельствуют о том, что власти РФ не понимают внутриполитические процессы в Украине.

Николенко также указал, что российским танкам и пропагандистам не удастся остановить трансформацию Украины в современное демократическое государство.

По его словам, РФ инвестировала значительные ресурсы, чтобы для Украины этот путь был максимально сложным, а потому ей приходится предпринимать ответные шаги.

В МИД убеждены, что после деоккупации территорий, России придется сосуществовать с Украиной на принципах взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей",- отметил Николенко.

Напомним, слова Путина о "превращении Украины в антипод России" прозвучали во время его совещания с членами Совета безопасности.

Как сообщалось ранее, Украина надеется, что Европейский Союз пересмотрит политику соседства.