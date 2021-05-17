В Украине намечается дипломатический бум - в Киев едут главы МИД сразу двух государств

В понедельник, 17 мая, в Киеве с рабочим визитом прилетят премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Клюевым моментом для обсуждения станет евроинтеграция Молдовы, Украины и Грузии.

Предполагается, что после полудня Дмитрий Кулеба, Аурелиу Чоко и Давид Залкалиани подпишут общий меморандум.

Помимо этого, как сообщается на сайте Кабмина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 17 мая, проведет встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

В данном случае вектор обсуждения представителей правительства этих стран коснется пандемии коронавируса, российской агрессии против Украины, членства Украины в НАТО и ЕС.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский посетил 3 мая Польшу, где принял участие в мероприятиях, посвященных 230-летию принятия первой Конституции Речи Посполитой. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Визит Зеленского в Польшу: эксперт указал на просчеты президента Украины.