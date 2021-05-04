Визит Зеленского в Польшу: эксперт указал на просчеты президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил 3 мая Польшу, где принял участие в мероприятиях, посвященных 230-летию принятия первой Конституции Речи Посполитой. Итоги визита президента проанализировал для "Телеграфа" директор Института мировой политики Евгений Магда.

Политический эксперт позитивно оценивает тот факт, что глава украинского государства подписал совместную декларацию вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. В ней, в частности, отмечается, что Европа должна строиться на фундаментальных ценностях, среди которых свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.

"В части подписания декларации с президентами Польши и стран Балтии – отлично, что Украину пригласили в эту компанию. Но слова Зеленского о том, что в Советском Союзе тоже были хорошие моменты, смазали эффект от подписания этой декларации. Очевидно, что президент Украины не понимает всего комплекса проблем, которые переживали поляки и представители стран Балтии во время правления там Советского Союза. Точно так же его надежда на то, что между Польшей и Украиной не будет вскоре исторических противоречий, выглядит эфемерной и невозможной", – считает эксперт.

Хорошо, что Польша поддерживает Украину на пути в НАТО. Однако заявления польского лидера Анджея Дуды не дают основания для оптимизма, отмечает Евгений Магда.

"Его констатация, что членство Украины в НАТО укрепит безопасность центральной Европы – хороший знак. Однако также было сказано, что на июньском саммите НАТО обсудят дорожную карту для Украины. И это скорее означает, что Украина не получит на саммите ПДЧ (План действий по членству в НАТО), к которому она вдруг начала резко стремиться в последние недели. И этот сигнал надо осознавать, вести дипломатическую работу уже сегодня, – уверен Евгений Магда. – Тем более, что до саммита Альянса осталось почти полтора месяца, которые можно разумно использовать".

Откровенно разочаровало эксперта сетование Зеленского, что Евросоюз не проявил солидарности в борьбе с Covid-19 в Украине.

"После того, как Зеленский заявил в прошлом году, что в Украине есть "мастера спорта по борьбе с коронавирусом", после заявления, что наша страна одной из первых получит вакцину от коронавируса (а получилось с точностью наоборот), подобные сетования выглядят смешно. Тем более на фоне выводов Киевского международного института социологии, что в Украине переболело коронавирусом, как минимум, вдвое больше людей, чем об этом говорит официальная статистика. Так что визит в Варшаву стал скорее почвой для размышления, чем внешнеполитическим успехом Зеленского", – резюмирует Евгений Магда.

В понедельник, 3 мая, когда проходил визит Владимира Зеленского в Польшу, президент Украины написал на своей странице в "Твиттер", что нужно поставить точку в вопросе европейской и евроатлантической перспективы для нашего государства.

Важность визита Зеленского в Польшу проанализировал для "Телеграфа" руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.