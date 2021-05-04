Скачать
Вторник, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Встречи Путина с Байденом и Зеленским: озвучен сценарий, при котором Украина может обыграть Кремль
Встречи Путина с Байденом и Зеленским: озвучен сценарий, при котором Украина может обыграть Кремль
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)

Визит Зеленского в Польшу: эксперт указал на просчеты президента Украины

Визит Зеленского в Польшу: эксперт указал на просчеты президента Украины
12:04 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский посетил 3 мая Польшу, где принял участие в мероприятиях, посвященных 230-летию принятия первой Конституции Речи Посполитой. Итоги визита президента проанализировал для "Телеграфа" директор Института мировой политики Евгений Магда.

Политический эксперт позитивно оценивает тот факт, что глава украинского государства подписал совместную декларацию вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. В ней, в частности, отмечается, что Европа должна строиться на фундаментальных ценностях, среди которых свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.

"В части подписания декларации с президентами Польши и стран Балтии – отлично, что Украину пригласили в эту компанию. Но слова Зеленского о том, что в Советском Союзе тоже были хорошие моменты, смазали эффект от подписания этой декларации. Очевидно, что президент Украины не понимает всего комплекса проблем, которые переживали поляки и представители стран Балтии во время правления там Советского Союза. Точно так же его надежда на то, что между Польшей и Украиной не будет вскоре исторических противоречий, выглядит эфемерной и невозможной", – считает эксперт.

Хорошо, что Польша поддерживает Украину на пути в НАТО. Однако заявления польского лидера Анджея Дуды не дают основания для оптимизма, отмечает Евгений Магда.

Евгений Магда

"Его констатация, что членство Украины в НАТО укрепит безопасность центральной Европы – хороший знак. Однако также было сказано, что на июньском саммите НАТО обсудят дорожную карту для Украины. И это скорее означает, что Украина не получит на саммите ПДЧ (План действий по членству в НАТО), к которому она вдруг начала резко стремиться в последние недели. И этот сигнал надо осознавать, вести дипломатическую работу уже сегодня, – уверен Евгений Магда. – Тем более, что до саммита Альянса осталось почти полтора месяца, которые можно разумно использовать".

Откровенно разочаровало эксперта сетование Зеленского, что Евросоюз не проявил солидарности в борьбе с Covid-19 в Украине.

"После того, как Зеленский заявил в прошлом году, что в Украине есть "мастера спорта по борьбе с коронавирусом", после заявления, что наша страна одной из первых получит вакцину от коронавируса (а получилось с точностью наоборот), подобные сетования выглядят смешно. Тем более на фоне выводов Киевского международного института социологии, что в Украине переболело коронавирусом, как минимум, вдвое больше людей, чем об этом говорит официальная статистика. Так что визит в Варшаву стал скорее почвой для размышления, чем внешнеполитическим успехом Зеленского", – резюмирует Евгений Магда.

В понедельник, 3 мая, когда проходил визит Владимира Зеленского в Польшу, президент Украины написал на своей странице в "Твиттер", что нужно поставить точку в вопросе европейской и евроатлантической перспективы для нашего государства.

Важность визита Зеленского в Польшу проанализировал для "Телеграфа" руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 391

Все по теме:

ЕС, Польша, НАТО, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть
02 В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
03 Одессит решил попить пива на башенном кране: пожарные не могут его оттуда снять (видео)
04 Стало известно, кто вместо Ахметова может возглавить так называемую "Партию регионов 2.0"
05 "Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана
В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана
Число жертв обвала моста в Мексике неуклонно растет: новые кадры с места трагедии
Число жертв обвала моста в Мексике неуклонно растет: новые кадры с места трагедии
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео &quot;без цензуры&quot;
Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео "без цензуры"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь