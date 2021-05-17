Разумков рассказал, сможет ли Медведчук участвовать в заседаниях Верховной Рады

Глава политсовета партии ОПЗЖ не сможет принимать участие в заседаниях Верховной Рады.

Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

"Если он пребывает под домашним арестом, то в зале Верховной Рады он принимать участие не сможет, поскольку это будет нарушением условий ограничений, которые принял суд", - сказал он.

Впрочем, Разумков затруднился ответить на вопрос, сможет ли Медведчук в работе комитетов парламента, добавив, что тот остается нардепом и сможет выполнять другие свои полномочия, если это не будет запрещено судом.

Он добавил, что вряд ли Медведчук будет иметь возможность исполнять большую часть своих полномочий.

Как сообщалось ранее, 11 мая против Медведчука было подписано подозрение в госизмене.

13 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина рассматривает возможность обмена Медведчука на заключенных в России украинцев.

Впрочем, в Кремле к такой идее отнеслись скептически.