В СБУ открыли причину обысков в доме Кличко

В СБУ подтвердили обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам", - рассказал он.

По словам Дехтяренко, помимо дома Кличко, обыски проходят еще в нескольких локациях.

"Детали этой спецоперации мы сообщим позже", - пообещали в СБУ.

В сети не без смеха стали комментировать разъяснения от Службы безопасности.

"Ну да, с Арнольдом Шварценеггером никто ссориться не хочет....", "Ошиблись адресом, сорян )))", "Совпадение? Однофамилец с такими же инициалами, что и у мэра?", "Это была шутка, джентльмены...", "Очень похоже на "тренировку на кошках" перед большим шухером)))", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что силовики с обысками пришли к соседям Кличко. В то же время, возвращаясь с пробежки сам мэр Виталий Кличко рассказал, что силовики все же поднимались на его этаж и стучали в двери. Но поскольку им никто не открыл, спустились несколькими этажами ниже. Это зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная над квартирой Кличко.