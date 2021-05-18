"Мать драконов": нардеп поразила сеть ярким нарядом в Раде (фото)

У лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая не перестает удивлять своими образами в парламенте, в Верховной Раде появилась конкурентка – народный депутат Анна Скороход.

В подтверждение этому ее фото в Facebook выложил фотограф Ян Доброносов.

Во вторник, 18 мая, Анна Скороход пришла в Раду в "образе Тимошенко": на голове она заплела косу, как и Тимошенко, закрутив ее на голове, и надела пиджак с выбитым рисунком дракона на спине. Со спины скороход легко можно перепутать с Юлией Тимошенко.

"Принцесса драконов", "Нардепка з принтом, на якому дракон підпалює ВР. Хм...", "От чому ЮВТ (Юлія Володимирівна Тимошенко, - Авт.) змінила зачіску", "Дресс-код? Не, не слышали", "Анна Скороход - красавица. Даст фору Юле. Я же говорил)", "Мать драконов:)", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Анна Скороход переболела коронавирусом трижды.