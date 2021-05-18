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"Мать драконов": нардеп поразила сеть ярким нарядом в Раде (фото)

"Мать драконов": нардеп поразила сеть ярким нарядом в Раде (фото)
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф

У лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая не перестает удивлять своими образами в парламенте, в Верховной Раде появилась конкурентка – народный депутат Анна Скороход.

В подтверждение этому ее фото в Facebook выложил фотограф Ян Доброносов.

Во вторник, 18 мая, Анна Скороход пришла в Раду в "образе Тимошенко": на голове она заплела косу, как и Тимошенко, закрутив ее на голове, и надела пиджак с выбитым рисунком дракона на спине. Со спины скороход легко можно перепутать с Юлией Тимошенко.

Образ Анны Скороход в Раде

"Принцесса драконов", "Нардепка з принтом, на якому дракон підпалює ВР. Хм...", "От чому ЮВТ (Юлія Володимирівна Тимошенко, - Авт.) змінила зачіску", "Дресс-код? Не, не слышали", "Анна Скороход - красавица. Даст фору Юле. Я же говорил)", "Мать драконов:)", - пишут в сети.

Образ Скороход в Раде

Образ Скороход в Раде

Образ Скороход в Раде

Как сообщал "Телеграф", ранее Анна Скороход переболела коронавирусом трижды.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 721

Все по теме:

Верховная Рада, Фото, Внешний вид, Анна Скороход.
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