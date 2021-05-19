На украинском ТВ вышиванку сравнили с перьями у апачи

Накануне пресс-конференции президента Владимира Зеленского, дата проведения которой совпала с Днем вышиванки, рассуждая о дресс-коде главы государства в этот день, экс-нардеп, руководитель бюро Интерпола Украины (2005-2007 гг) Кирилл Куликов сравнил вышиванку с ирокезом.

Такую точку зрения он высказал в эфире телеканала "НАШ".

"У меня самое большое ожидание, что президент Украины будет не в вышиванке. Завтра The day of Vyshyvanka. Это хорошо, это национальная одежда определенной группы людей, а к кому-то это не имеет никакого отношения…. …Если ему (Зеленскому, - Авт.) захочется поучаствовать в каком-то этноивенте, он всегда может поехать в Пирогово, попрыгать через костер, попеть песни, почитать Франко... А на пресс-конференции президент должен быть в пиджаке и рубашке", - сказал он.

Объясняя свою точку зрения Куликов провел следующую аналогию: "Если Джо Байден выйдет с ирокезом и перьями племени апачи, это не значит, что он станет больше или меньше любить коренное население США".

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В сети не оценили метафору Куликова.

"То есть в эфире "украинского" телеканала рассказывают, что вышиванка - это как ирокез у апачи. И вообще люди в вышиванках - это "вымирающее коренное население". Опять проталкивается месседж российской пропаганды о том, что все украинское - это нечто редкое, стыдливое и где из сельской местности. Годы идут, а темники вообще не меняются", - пишет журналист LIGA.net Юрий Смирнов.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 20 мая, в Украине отмечают День вышиванки.