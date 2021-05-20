Скачать
Четверг, 20.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Когда там уже конец эпохи бедности?" 10 вопросов Зеленскому от украинских экономистов
"Когда там уже конец эпохи бедности?" 10 вопросов Зеленскому от украинских экономистов
Высокий градус в Исландии: почему встреча Лаврова и Блинкена не сулит ничего хорошего Украине
Высокий градус в Исландии: почему встреча Лаврова и Блинкена не сулит ничего хорошего Украине
Доллар и евро тают на глазах: курс валют в Украине на 20 мая
Доллар и евро тают на глазах: курс валют в Украине на 20 мая
В Украине больше 5 тысяч новых случаев коронавируса: где ситуация хуже всего 20 мая
В Украине больше 5 тысяч новых случаев коронавируса: где ситуация хуже всего 20 мая

"Эту ТСК не поддерживаем": депутаты Зеленского засветили любопытную переписку

"Эту ТСК не поддерживаем": депутаты Зеленского засветили любопытную переписку
10:09 Сегодня Телеграф Коллаж-Телеграф (фото: Александр Гончаров)

В сети показали фото переписки депутатов из "Слуги народа", в которой им сообщали какую ТСК поддерживать.

Об этом 19 мая сообщил в Фейсбуке фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На снимке видна переписка из группы "Информационного канала СН", в которой депутатам сообщили, что нужно провалить голосование за ТСК "вагнеровцев" и голосовать за другую ТСК.

Фото переписки в Раде:

Депутаты партии Слуга народа голосуют в Раде по указке – фото переписки в чате

Слуга народа фото переписки в чате

Фото: Александр Гончаров

Нардеп Слуги народа Евгений Петруняк рассматривал грудь и обсуждал секс без носков в Раде - фото

Отметим, что предположительно речь шла о голосовании за создание ТСК по делу "вагнеровцев", создание которой вчера и провалили. Однако нардепам хватило голосов для поддержки создания другой комиссии. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Напомним, что 30 марта во время заседания ВР, нардепка от "Слуги народа" Анна Колисник в своей переписке по телефону написала, что "надо валить" из Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 112

Все по теме:

Верховная Рада, Укриана, Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Германии сделали важное заявление о путинском газопроводе
02 РосСМИ рассказали, как Украина хочет изменить Минские соглашения
03 Скандал с выброшенными паспортами: выяснились неожиданные детали о педагогическом прошлом одной из фигуранток
04 Невеста футболиста "Шахтера" ошеломила глубоким декольте (фото)
05 Месячная зарплата "улетает" за один поход в супермаркет: стало известно, сколько нардепы тратят на продукты (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Создатель дирижаблей просил конгрессменов встретиться с Ермаком, но глава ОП не полетел в США: подробности странной истории
Создатель дирижаблей просил конгрессменов встретиться с Ермаком, но глава ОП не полетел в США: подробности странной истории
Передохнуть от дождей смогут не все: какой будет погода в Украине в четверг 20 мая
Передохнуть от дождей смогут не все: какой будет погода в Украине в четверг 20 мая
Участница голой фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании (видео)
Участница голой фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании (видео)
Какой праздник 20 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь