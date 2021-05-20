"Эту ТСК не поддерживаем": депутаты Зеленского засветили любопытную переписку

В сети показали фото переписки депутатов из "Слуги народа", в которой им сообщали какую ТСК поддерживать.

Об этом 19 мая сообщил в Фейсбуке фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На снимке видна переписка из группы "Информационного канала СН", в которой депутатам сообщили, что нужно провалить голосование за ТСК "вагнеровцев" и голосовать за другую ТСК.

Фото переписки в Раде:

Фото: Александр Гончаров

Отметим, что предположительно речь шла о голосовании за создание ТСК по делу "вагнеровцев", создание которой вчера и провалили. Однако нардепам хватило голосов для поддержки создания другой комиссии. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Напомним, что 30 марта во время заседания ВР, нардепка от "Слуги народа" Анна Колисник в своей переписке по телефону написала, что "надо валить" из Украины.