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24 августа в Киеве будет парад, - Зеленский

24 августа в Киеве будет парад, - Зеленский
12:33 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Сегодня в Киеве проходит большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства встречается с журналистами на территории авиационного завода "Антонов" во вторую годовщину своей каденции.

Зеленский рассказал о праздновании Дня независимости Украины. По словам президента, 24 августа пройдет большой военный парад – и на суше, и на воде – на Днепре и в Одессе.

"Будет военный парад, парад будет большой. Как на суше, так и на воде. Будет на Днепре и в Одессе, в Киеве на Майдане", – сказал он.

Также в этот день вечером состоится концерт украинских звезд на Олимпийском.

Следует напомнить, что за правления Владимира Зеленского традиционные парады на 24 августа не проводились. Празднование проходило в так называемом, "новом формате".

В 2019 году Зеленский отказался от парада, чтобы направить деньги на нужды военных - 300 млн грн выплатили премиями украинским военным.

В украинском обществе по-разному реагировали на такое решение главы воюющего государства. Некоторые поддерживали Зеленского и одобряли решение не выделять средства на событие. Другие критиковали и напоминали о том, что военный парад это событие, когда армия отчитывается перед народом.

До этого последние пять лет подряд Киев принимал парад по случаю Дня Независимости.

Отметим, "Телеграф" следит за событием в режиме онлайн и сообщает о самых главных и интересных моментах в материале "Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео"

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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День Независимости, Владимир Зеленский, 24 августа, Пресс-конференция Зеленского.
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