Зеленский пожаловался, что Запад ослабил давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что власти Франции и Германии в последнее время ослабили давление на Россию. При этом он считает, что Париж и Берлин должны больше помогать Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства, которая проходит в четверг, 20 мая, в одном из ангаров ГП "Антонов" в Киеве.

Зеленский заявил, что ощущает поддержку канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, однако продолжил: "Считаю, что они должны поддерживать сильнее".

"Я считаю, что они (Меркель и Макрон – ред.) немного ослабляют свои позиции касательно России", - заявил он.

Президент Украины отметил, что это с одной стороны связано с экономической ситуацией, с давлением внутри их стран, в том числе со стороны бизнеса из-за санкций. "У Германии, например, это связано также с экономическим давлением из-за политики (газопровода – ред.) "Северного потока – 2", - добавил Зеленский, назвав это "очень сложным выбором".

"Но пока я знаю, что они поддерживают Украину", - сказал он.